Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 13:04
Diş hekimiyim eş durumu

Diş hekimiyim eşim kit kurumunda mühendis 1 hafta önce başvuru yaptım sonuç ne zaman acıklanıyor acaba 399 memur sayılmıyor gibi bir yazı okudum burda bu doğru mu? Eşi 399 a tabi olduğı için ataması olmayan var mı? Ve eşimin kurumunun calıstığım ilde şubesi yok

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