Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 13:18
Deprem tazminatı

Öğretmenlere bu ay deprem tazminatı ödenecek mi


Ramazan212147
Aday Memur
04 Ağustos 2023 14:13

Bilgisi olan yok mu

Toplam 1 mesaj

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