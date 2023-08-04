Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


04 Ağustos 2023 13:49
Sağlık nedeniyle Nakil
Ankara'ya bir üniversite de 2022 de sözleşmeli olarak işe başladım sonra kadroya geçtim. Annemin yüzde 71 heyet raporu var. Annemin Raporundan dolayı nakil isteyebilir miyim?

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