Sağlık nedeniyle Nakil

Ankara'ya bir üniversite de 2022 de sözleşmeli olarak işe başladım sonra kadroya geçtim. Annemin yüzde 71 heyet raporu var. Annemin Raporundan dolayı nakil isteyebilir miyim?

Ankara'ya bir üniversite de 2022 de sözleşmeli olarak işe başladım sonra kadroya geçtim. Annemin yüzde 71 heyet raporu var. Annemin Raporundan dolayı nakil isteyebilir miyim?