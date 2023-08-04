Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 14:15
İller arası tayin taban puanları meb tarafından açıklanacak mı ?

Merhaba arkadaşlar bizim bakanlığın geçmiş yıllar taban puanlarını göremedim. Bunu sağlık bakanlığı falan açıklıyor bizde bu şeffaflık yok mu ?

Acaba ben mi bulamadım. Bu senenin puanlarını görebilecek miyiz ?


spock
Daire Başkanı
04 Ağustos 2023 14:16

Elbette açıklanmayacak. Neredeyse on yıldır hiçbir şey açıklanmıyor artık. Katakullinin dönmediği yerimiz kalmadı.


Gul3444
04 Ağustos 2023 14:40

Şeffaflık açısından açıklanması gerekir. Meb mebbis adresinde İngilizce branşında kontenjan açılmayan Sakarya Erenler'e tercihte bulunanı gördüm. Bir şey anlamadım.

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