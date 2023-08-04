Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Ağustos 2023 14:16
Jandarma subaylığa geçiş

Komutanlarım , torpilin olmazsa mümkün değil diyorlar gerçekten böyle mi?


ByAstsubay
Aday Memur
04 Ağustos 2023 14:40
Yeni giriş mi yoksa kıta kaynaklı mi ?
Toplam 1 mesaj

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