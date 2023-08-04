Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 14:23
LGS SINAV GÖREV ÜCRETLERİNİ HALA ALAMADIK.

4 Haziran da yapılan LGS sınavı görev ücretleri 60 gün geçmesine rağmen hala ödenmedi. MEBBİS de bile sistemi 50 gün sonra kapattılar sağolsun bakanlık takı arkadaşlar. Arayıp soran bilgi alan veya şikayet eden varmı ?


tekgöz
Daire Başkanı
04 Ağustos 2023 14:26

Maalesef alamadık hocam . Bir gelişme de yok....


yakamoz0682
Şef
04 Ağustos 2023 14:33

ADI ÜSTÜNDE ÖĞRETMEN BAKANLIĞI. MEMURUNU ,ŞEFİNİ ADAM YERİNE KOYDUĞUMU VARKİ.


Erdx210
Aday Memur
04 Ağustos 2023 14:34

Ölçme ve değerlendirme genel müdürlüğündeki arkadaşlar biz gönderdik maliye den para bekliyoruz dediler ama 50 gun sonra sistemi kapatıp maliyeye göndermeleri enteresan.

tekgöz, 16 dk. önce

Maalesef alamadık hocam . Bir gelişme de yok....

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