Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 14:26
İL İÇİ EŞ DURUMU

Arkadaşlar merhaba ben tarım ve orman bakanlığında çalışıyorum eşim sağlık bakanlığında hemşire çalıştığı hastane ile benim çalıştığım yer arası 19 km ancak oturduğumuz yer ile eşimin hastanesi arası 40 km civarı hamile olduğu için gidip gelmesi ne yazık ki zor oluyor il içi eş durumu yapabilir mi bu yüzden daha yakın bir hastaneye geçebilir mi yani bu konuda bilgisi olan arkadaşlar yorum yapabilirse sevirim. bu arada ikimizde kadroluyuz. şimdiden teşekkürler.

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