KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Ağustos 2023 14:29
Savunma sanayii başkanlığı uzman yardımcılığı

Arkadaşlar mülakatlar sonuçlanalı 4 ay oldu, hala bir gelişme yok. ne zaman işe başlatırlar. herkesi şaşırtıp Mülakatları jet hızında 12-14 gün içinde açıkladılar. 1-2 kişi mülakatlarla ilgili olarak şikayetçi olacak demişlerdi ondan mı süreç bu kadar uzadı acaba

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2024 KPSS lisansKit 3 Yasağı Kapsamı71 Puan 80-85 olur mu?DSİ yedeklerAçıköğretim sosyal hızmetBotaş vs BakanlıkKişisel verileri korumu kurumuAnkara Eüaş'a atananlar

Sözlük

gül suyu 1 ölüm 1 Goygoy 22 insanların iyi görünme sorunsalı 2 gri saç Modası 1 yozgat 30 meraksız insanlar 1 yıldız tilbe 3 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 2 kötülük 2

Son Haberler

Nevşehir'de ırmağa düşen kardeş iki çocuk boğulduBaşkentte Ulus Meydan Tasarım Projesi çalışmalarına başlandıErdoğan'dan yerel seçim açıklamasıBorsa günün ilk yarısında yükseldiMemurlarda saatlik iznin yıllık izinden düşülmesi mümkün mü?

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.