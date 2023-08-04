Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2023 15:07
Adalet bakanlığı istifa hakkında

kadrolu infaz ve koruma memuruyum, atamam dolayısıyla bu salı günü kurumuma istifa dilekçesi verdim. Adliyeyi aradım bugün durumunu sormak için , görevli memur şu an Komisyonda onay aşamasında olduğunu söyledi, bugün ya da pazartesi onaylanır bakanlığa gider dedi. sorum şu bakanlığa gidince de yine bi onaydan mı geçecek. önceki yorumlara baktığımda 10-15 gün sürer yazmışlar, bu komisyonun onay süreci dahil mi acaba. bilgisi olan cevaplarsa şimdiden tesekkür ederim

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