Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2023 15:16
399 dan 399 / 657 ye geçiş

399 a tabii olarak merkezi atamayla kite atanan biri, aynı puan ve aynı unvanla, açıktan mülakatlı ve sözleşmeli şekilde alan 399 veya 657 ye tabii olarak alım yapan kit kurumlarına atanabilir mi?

Normalde kitten kite geçişin yasak olduğunu biliyorum, ancak istisnai dediği durumlarda "mesleki yarışma" kavramı var. Bu yarışmadan kasıt mülakat mı?

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