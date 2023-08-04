Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 15:21
İller arası tayin çkys düşme

Arkadaşlar ben düştüm sanırım az once baktim hemşireyim. Yeni yerine atanmış ancak ayrılış yapmamış yazıyor ayrılışı en gec ne zaman yapabiliriz haftaya pazartesi yapsam olar mi


Berat1234
Aday Memur
04 Ağustos 2023 15:29
Bir ay vakti var

lDeimosl
Genel Müdür
04 Ağustos 2023 16:16

Ekip portalın uygulamalar menüsündeki atama takibi kısmında belirtilen atama kararı tarihinden itibaren 30 gün süre var, bir ay diye düşünülürse sorun olur. Bu süre kura ilanında açıkça yazıyor. Atama karar tarihi 4 Ağustos 2023 olanların 30 günü 3 Eylül 2023?te doluyor, bu tarihten sonra atama iptal olur. Pazara denk geldiği için en geç 1 Eylül 2023 tarihinde ayrılış yapılmalı.

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