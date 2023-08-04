Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 15:24
tayin dilekçesi ret cevabı

verilen tayin dilekçesine 30 gün içinde cevap gelmezse bakanlık bunu zımni ret ile olumsuz olarak mı sonuçlandırmış oluyor? 30 günden sonra olumlu cevap alan var mı?

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