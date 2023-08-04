Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 15:30
İstanbul liselerine kaç puanla Tarih Öğretmeni tayin oldu? (2023 il dışı atama)

Esatpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi 442

Maltepe Cimilli İnadolu İmam Hatip Lisesi 193

Sancaktepe Anadolu Lisesi 173

İstanbul tercihi yapanlar, tercih ettikleri İstanbul liselerinin puanlarını mebbisten bakarak yazabilir misiniz rica etsem?

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