Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 15:34
Hazırlık sınıfı

Arkadaşlar hazırlık sınıfı olan bir bölümü kazanıp eğitim tayini yapınca hazırlık sınıfını geçemezsen ne olur?

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