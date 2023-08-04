KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Ağustos 2023 15:42
Tüm KPSS oturumlarının tarihi değişmeli!..

Yazın ortasında ne ders çalışabiliyoruz ne de sınavımız verimli geçiyor. KPSS'nin tüm oturumları MAYIS, HAZİRAN aylarında yapılmalı. Sırf sıcak yüzünden ders çalışamıyoruz. Ayrıca sınav anında sıcaktan baygınlık geçireceğiz. Doğuda serin illerde sınava rahat girmekle batıda 45 derecede sınava girmek hiç adil değil. 1 puanın bile çok önemli olduğu bu sınavda emekler boşa gidiyor!..

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