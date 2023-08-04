Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 15:53
Olası bir il emrine atama için eş durumunda açık olan her yeri tercih etmeli miyim?

Arkadaşlar merhaba. Eşim il dışı ile Samsun Vezirköprü ilçesine atandı. Ben de eş durumu yapacağım.

Muhtemelen branşımdan kaynaklı çok fazla yer açılmaz. Olası bir il emri ataması

için açılan yerlerin tümünü tercih etmeli miyim? Tercih etmezsem il emrine

verilmeme gibi bir durum söz konusu olabilir mi?

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