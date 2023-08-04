Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2023 16:08
İzin Hakkı
4b sözleşmeli personel ikinci yıl kaç gün yıllık izin hakkı kazanıyor devredilebiliyor mu? 1 ocakta mı kazanır yoksa işe başlama tarihinden 1 yıl sonra mı bilen varsa cevaplayabilir mı?

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