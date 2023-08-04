Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2023 16:17
Ocak'ta olması gereken zam %0 oransal 18k seyyanen'dir

temmuz'da 8k seyyanen yaraları bir miktar sarmış ancak hastayı iyileştirmemiştir. tüm kamu çalışanlarının en azından açlık seviyesinden kurtulabilmeleri adına %0 oransal + 18k seyyanen zammın doğru formül olacağını düşünüyorum.

doktor kardeşlerimiz kusura bakmasınlar; bu formül bir tur daha beklemeleri anlamına gelir, ancak geçen sene biz 0 iyileştirme alırken onlar 30k ek ödeme aldılar.

18k seyyanen neticesinde 80-90k'ya ulaşacak maaşlarıyla yine de Türkiye koşullarında çok iyi maaş alırlar.


Exelans cop
Aday Memur
04 Ağustos 2023 16:34

Aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış. Dünya senin gibi adaletsizler yüzünden şuan bu durumda. Ayrıca senin zihniyetin üretimi, bilimi gelişimi vs vs etkiler.

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