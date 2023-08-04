Ocak'ta olması gereken zam %0 oransal 18k seyyanen'dir

temmuz'da 8k seyyanen yaraları bir miktar sarmış ancak hastayı iyileştirmemiştir. tüm kamu çalışanlarının en azından açlık seviyesinden kurtulabilmeleri adına %0 oransal + 18k seyyanen zammın doğru formül olacağını düşünüyorum.

doktor kardeşlerimiz kusura bakmasınlar; bu formül bir tur daha beklemeleri anlamına gelir, ancak geçen sene biz 0 iyileştirme alırken onlar 30k ek ödeme aldılar.

18k seyyanen neticesinde 80-90k'ya ulaşacak maaşlarıyla yine de Türkiye koşullarında çok iyi maaş alırlar.