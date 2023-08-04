Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 16:21
TAYİNİ ÇIKANLARA DUYURULUR OTOBÜS ÜCRET GÜNCELLEMESİ YAPILMADI BÜYÜK KAYIP

otobüs ücret çizelgesini belediyeler 6 ayda bir güncellerdi. 2023 yılı itibari ile otobüs ücret güncellemesi yılda bir sefere döndürüldü. Anlayacağınız ocak 2023 500 tl olan bir otobüs ücreti temmuz ayında zamla beraber 900 bile olsa belediye güncellemeyi yapmadığı için elinize geçecek harcırah(yolluk) miktarı aynı kalacak. geçmiş olsun. Bunun sorumlusu belediyeler mi ya da farklı mecralar mı o kısmı bilmiyorum. Bilenler yeşillendirsin.


lDeimosl
Genel Müdür
04 Ağustos 2023 16:28

Otobüs bileti devede kulak. Ayrılışlar gerçekleşene kadar mazot fiyatı 2 katına çıktı. 2 ay evvel taşınmaya yeten harcırah artık yetmeyecek.

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