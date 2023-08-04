Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 16:26
Zorunlu hizmet bölgesinde olmayan okula atanmak

1. Hizmet alanı ve bölgesinde olan bir okula atandım, istemediğim bir şehir, en erken kaç yıl somra başka bir ile tayin isteyebilirim ve hizmet puanım yeterli olur mu. Kafamı çok kurcalıyor sevinemedim atandığıma o kadar..


ogretmen266
Aday Memur
04 Ağustos 2023 16:32
3 yıl sabitsiniz. İstisnalar:Norm fazlası, idarecilik
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