Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 17:34
Bilsemde okuyan çocuğa sahip öğretmen veli il içi mazeret tayini

Çocuğu Bilsem de okuyan öğretmen veli için il içi mazeret tayini var mıdır?


yldzhmt
Şef
04 Ağustos 2023 17:42

Yok malasef

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