Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2023 18:20
Toplu Sözleşmede hizmet kolları kazanımları ne zaman açıklanmaya başlayacak?

Toplu sözleşme görüşleri başlayalı 4 gün oldu. Ne ediyorlar ne yapıyorlar belli değil açıklama yapmıyorlar. Normalde oransal zam konusunda anlaşmazlık olur hakem heyetine giderdi. ancak hizmet kolları kazanımları daha önce açıklanırdı. Şu an bu konu ne aşamada bilen var mı? Bu hafta hangi hizmet kolları görüşülüyor? hangi gün hangi hizmet kolları ele alınacak?

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