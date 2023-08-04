Toplu Sözleşmede hizmet kolları kazanımları ne zaman açıklanmaya başlayacak?

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Temmuz enflasyonu tahminleriOransal zam adildir, adeletlidir. Seyyanen zam eğitim, öğretimi baltalar...Memura Kira Yardımı Yapılması.2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiMemurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Yetkili Sendika Toplu görüşmede Talep Ettiği Zam Oranını Alamazsa Resti Çeker mi?Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Yüzde 2 Sendika Barajı İptali gündemde
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.