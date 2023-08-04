KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


04 Ağustos 2023 18:40
AÖF en kolay lisan bölümü nedir?

Anadolu aöfte en kolay bölüm hangisi işletme ve iktisat fakültesi olanlardan?

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