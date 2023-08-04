Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 18:40
İstanbul'dan Manisa'ya ortak nakliye

İstanbul'dan Manisa Demirci'ye tayinim çıktı İstanbul'dan Manisa'ya tayini çıkanlarla ortak nakliye yapabilirim.

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