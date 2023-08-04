KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Ağustos 2023 18:46
TEKNİK PERSONEL ALIM DUYUMU

Herhangi bakanlığa dair duyumu olan var mı? Mühendis mimar alımı gelir mi yakın zamanda?

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