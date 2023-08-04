Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2023 19:13
Maaş hesabına icra

Arkadaşlar birkaç tane icralık dosyam var. Maaş hesabından 4 de 1 kesinti yapılacak bunu biliyorum ancak bu maaş hesabina yatan ek ders , promosyon, hazırlık ödeneği gibi diğer ödemelere icra sahiplerinin bloke koydurma haklari var mi. Bloke konulursa hem geçinme sıkıntısı olacak hem de borçları daha geç ödeyebilirim bu da fazladan faiz demek. Bunun için ne yapmalı

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