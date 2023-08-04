Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


04 Ağustos 2023 19:27
Komisyonun Amiri var mı

Merhaba

Adliyede komisyonun vermiş olduğu bir kararın hatalı olduğunu varsayarak bir üst merciye başvurmak mümkün mü, böyle bir birim, komisyon başkanının da amiri var mı acaba


İstanbulveben
Aday Memur
04 Ağustos 2023 20:19

Evet, idare mahkemeleri

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