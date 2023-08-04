Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 19:30
Deprem tayininde süre şartı olmamalı

Öğretmenler şartsız tayin olabiliyorken biz Antakya da evlerimiz yıkıldı yaşayacak yerimiz yok hizmet süresi şartı var

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