Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


04 Ağustos 2023 19:49
Doğu tazminati
Yüzde 17.55 mi zam gördü doğu tazminati ek-1 ek-2 ek-3 ücretleri ne kadar oldu

ByAstsubay
Aday Memur
04 Ağustos 2023 20:01
150-100

Ayınonbeşi06
Aday Memur
04 Ağustos 2023 20:07
? Nasıl
ByAstsubay, 21 dk. önce
150-100

ByAstsubay
Aday Memur
04 Ağustos 2023 20:09
Zırhlı araç parası 100 normal asayiş parası 150 toplam 250 oldu günlüğü
Ayınonbeşi06, 15 dk. önce
? Nasıl

Ayınonbeşi06
Aday Memur
04 Ağustos 2023 20:11
Ek ucretlerden bahsediyorum örneğin Şırnak merkez 4 bin lira alırken Şırnak uludere 7.500 TL alıyordu şimdi maaşa gelen zamdan sonra ne oldu ek-1 ek-2 ve yurtdışı tazminatlarını soruyorum
ByAstsubay, 13 dk. önce
Zırhlı araç parası 100 normal asayiş parası 150 toplam 250 oldu günlüğü
Toplam 4 mesaj

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