Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 20:16
Tayin hakkının sınavla olması gerekliliği
Bu tayin döneminde de gördük ki ülkenin en gelişmiş ve yaşanılacak yerleri yaşı ileri öğretmenler tarafından ele geçirilmiş durumda. Asla yerlerinden de kımıldamıyorlar. Bu sebeple her sene tayin olunacak okul sayısı azalıyor. Güncel durumun hiç adil olmadığı ortada. Peki bunun çözümü ne olmalı? Benim düşünceme göre bir sınav yapılmalı. Kapsamı tartışılabilir. Bu sınavdan alınacak puana göre de herkes tercihini yapar. Hak eden istediği yere tayin olur. Kpss dahi görmeden atanan öğretmenler yüzünden birçok donanımlı öğretmen uzun yıllar ailesinden, memleketinden uzakta ömrünü geçiriyor. Halbuki bu dediğim yöntem liyakatı sağlayacak. Ben sendikalardan ümidi kestim. Hiçbirisinin liyakatı savunacağını düşünmüyorum. Belki buradan bir kamuoyu oluşturabiliriz. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz?

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