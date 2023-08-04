Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 20:22
Ek Motorlu Taşıtlar Vergisini Ödeyen Öğretmen Var mı ?
Ben ödemedim kasım bitene kadar da ödemeyi düşünmüyorum.

Feriduni
Şube Müdürü
04 Ağustos 2023 20:41
Ya bu vergi kalıcı olursa!..

Evlenmek Gerek
Genel Müdür
04 Ağustos 2023 20:44

Dilerim ki öyle olur.

Feriduni, 1 saat önce
Ya bu vergi kalıcı olursa!..

Tlghca
Aday Memur
04 Ağustos 2023 20:50

Ocak ayında ödenmiş bir vergiyi tekrar ödetmeye varan, üstelik tepki gelmesini bile beklemeyecek bir cüretkarlıkta sürdürülen bir yönetimde, bu verginin kalıcı olmamasını beklemek zor. Vergiyi kalıcı yapmaz da %100 artırı...yeniden günceller...olur biter.


Velocıraptor
Genel Müdür
04 Ağustos 2023 21:09

seçim zamanında sahte cennet vaat eden bu forumun soytarıları nerede ?


bulaşşıkk
Memur
04 Ağustos 2023 21:10

Ödeyene yılın enayisi ödülü verilmeli.


Evlenmek Gerek
Genel Müdür
04 Ağustos 2023 21:15

Aranızda 6 ayda bir çift maaş alan var mı?


Kagiş
Müsteşar
04 Ağustos 2023 21:20

Maaşı alınca öderiz bakalım!! Bekamız çok önemli çoookk!))) Çok memnunuz! Yeni vergiler bekliyoruz bir an önce şahlanışımızı taçlandırmak için, yeni ihracat rekorları(!) kırmak için duacıyız efendim!


Nurullah4335
Daire Başkanı
04 Ağustos 2023 21:26
Aralık ortasına kadar bekleyeceğim

erg10
Memur
04 Ağustos 2023 21:44

Mahkeme kararını bekleyeceğim


biochemical
Aday Memur
04 Ağustos 2023 22:03
Ödemezseniz araç satışınız yapılmaz
Toplam 10 mesaj

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