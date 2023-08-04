Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ağustos 2023 20:29
polislik ve işitme kaybı

arkadaşlar öncelikle merhaba yüzde 40lık bir işitme kaybım var bu nedenle işitme cihazı kullanmaktayım. çocukluğumdan beri polis olmak istiyordum. şu anki mesleğim öğretmenlik mutsuz değilim sadece gönül verdiğiniz bir şeye ulaşamayacak olmak nasıldır bilirsiniz. sağlık yönetmeliğinde yazılanları biliyorum ve anlıyorum. işitme derecesine ve cihaz kullanımına bağlı olarak cihazlardan aldığımız verimler insandan insana çok farklılaşmakta. cihaz kullandığımızda sağlıklı bir insan kulağı kadar duyabilmekteyiz yüzde yüz olmasa da. istihbaratı vesaire anlıyorum duyma sorunu bir engel. benim sorum şu lojistikte, hayvan korumada veya masa başı işlerde neden engel teşkil etmekte? biz neden ötekileştirilmek zorundayız? dediğim gibi sağlık yönetmeliğini biliyorum sadece detaylı bir açıklamaya ihtiyacım var

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