Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ağustos 2023 21:03
Ev konusu
Arkadaşlar Urfa merkeze geleceğim batıdan lojmani beklediğim için henüz ev tutmadım kısa Bi süre misafir edebilecek evi müsait olan bekar arkadaşlar varsa yazarsa sevinirim

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