Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : Renjiro


04 Ağustos 2023 21:09
Atatürk Üniversitesi Güvenlik ve adli bilimler uzaktan tezsiz yüksek lisans

Herkese merhaba bu bölümde yüksek lisans yapmak istiyorum.Bilgisi olan varsa paylaşabilir mi?Hocalar,dersler nasıl? Çalışan bir insan için zor olur mu?

Çok Yazılan Konular

2023 Mart DOÇENTLİK Başvuruları - Sorular, cevaplar, gelişmelerDoçent Adayları Hakkında Yapılan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği İncelemeleriVakıf Üniv.deki Akademisyene Maaş Düzenlemesi2021 Eylül Dönemi Doçentlik BaşvurularıYeni Atanan Araştırma Görevlisi 4 Yıl Sonra Kadroya Geçebilir mi? Alan dışı lisansüstü yapmak doçentlik süreci bakımından dezavantaj mıdır?Kadrosuz doçentler dikkatMakale Yayınlama Zorunluluğu Hk

Sözlük

yozgat 30 istanbul 1 komşum bir paranoyak mı 1 yıldız tilbe 4 gece gece canı ciğer kebap çekmek 2 şu an çalan şarkı 3 sözlük yazarlarının müptelası olduğu diziler 1 Halka Arz 3 supporters 1 gri saç Modası 1

Son Haberler

Adalet Bakanı Tunç, İÜ Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde konuştuÖldürdüğü babasının kredi kartıyla kız arkadaşına altın almış'Cami market' ile çocuklar Kur'an kursunu doldurduMersin'de şarampole devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandıOtomobilde silahla vurulmuş kadın ve erkek cesedi bulundu

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.