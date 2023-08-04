Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


04 Ağustos 2023 21:18
Toplu sözleşme ile YHS KALKAR MI
YHS

adaletinbumudunya
Aday Memur
04 Ağustos 2023 21:19
Umut dünyası işte

murat_326
Şube Müdürü
04 Ağustos 2023 21:42

Herkesin merak ettiği soruyu sormuşsun inşallah kalkar


adaletinbumudunya
Aday Memur
04 Ağustos 2023 21:46
Umut gariban YHS linin ekmeği. İşte ınsallah kalkar.

Matrix01
Aday Memur
04 Ağustos 2023 21:47

YHS personelden taşeronun ve işcinin yaptığı işi bekliyorlar. Ama YHS ne işçi kadar maas alıyor nede emekli olunca işçi kadar emekli maaşı alabiliyor umarim YHS kalkar.

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