Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ağustos 2023 21:25
Lojman girişi hakkında
Atandığım ilde başlama yapmadan lojman müracaatında bulunup kayıt yaptırabilir miyim

habip80
Aday Memur
04 Ağustos 2023 22:04

Lojman başvurusu yapabilirsin ama başvuru geçti sanırım ayrıca banada lojman çıktı 15 gün içinde göreve başlamam söylendi bende 3 gün içinde ilişğimi kesdim lojmanın anahtarını aldım ama elektrik doğalğaz aboneliği için göreve başlamam lazım dediler 15+2 mehil iznini kullandırmadılar ben düştüm siz düşmeyin

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