KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


04 Ağustos 2023 21:39
2022/2 DHMİ atananlar göreve başlama süreci ne kadar sürdü

2022/2'de dhmi atanan arkadaşlar göreve ne zaman başladı tam olarak

kurumdan kuruma süreç çok değişiyor dhmi için ortalama süre ne kadardır

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