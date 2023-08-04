Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ağustos 2023 21:50
Erzurum Ortak Nakliye

Erzurumdan batıya tayin olup evden eve taşıma ayarlayamayan varsa bana yazabilir. Ağustos 19-20-21 gibi araç gelecek. Bir kişilik yer kaldı.


Karakule48
Aday Memur
04 Ağustos 2023 22:01
3 artı 1 eşyam var alırım araç

Karakule48
Aday Memur
04 Ağustos 2023 22:02
Kaç ev eşyası alacak araba Aksaray size ters mi olur
Toplam 2 mesaj

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