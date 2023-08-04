Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 21:51
Sakarya Kocaali TDE

Bu ilçede tek kontenjan vardı. Kaç puanla kapattı acaba? Bilen var mıdır?

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