Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


04 Ağustos 2023 22:05
Tayin Hk.

Merhaba arkadaşlar, bizim yazdığımız tayin dilekçelerine il müdürlüğü bakanlığa göndermeden ret yazıyor. Tayin dilekçesinin Bakanlığa gitmesi gerekmez mi?

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