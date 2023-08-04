Başka kuruma geçiş

Siyasi baskı nedeniyle başka bir kuruma geçiş diye bir şey yok. Öyle bir emsal görmedim bugüne kadar. Geçmek istediğiniz kurum sizi kabul eder çalıştığınız kurum da izin verirse geçersiniz.

Siyasi baskı nedeniyle başka bir kuruma geçiş diye bir şey yok. Öyle bir emsal görmedim bugüne kadar. Geçmek istediğiniz kurum sizi kabul eder çalıştığınız kurum da izin verirse geçersiniz.