Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


04 Ağustos 2023 22:06
Başka kuruma geçiş
Arkadaşlar siyasi baskı dolayısıyla belediyeden başka kuruma geçmek istiyorum. Böyle bir imkan var mı emsal karar vs.

hsnd
Müsteşar
04 Ağustos 2023 22:33
Siyasi baskı nedeniyle başka bir kuruma geçiş diye bir şey yok. Öyle bir emsal görmedim bugüne kadar. Geçmek istediğiniz kurum sizi kabul eder çalıştığınız kurum da izin verirse geçersiniz.

parada42
Aday Memur
04 Ağustos 2023 22:33
Yok sürekli baskı görüyorum o yüzden sordum teşekkür ederim
hsnd, 1 saat önce
Siyasi baskı nedeniyle başka bir kuruma geçiş diye bir şey yok. Öyle bir emsal görmedim bugüne kadar. Geçmek istediğiniz kurum sizi kabul eder çalıştığınız kurum da izin verirse geçersiniz.
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Üniversite Destek Personeli2023 Naklen atama kontenjanlarıToplu sözleşme farkı ne çıkar?Üniversiteden üniversiteye nakil hakkında?__4Bden kadroya geçtimBaşka kuruma geçiş Üniversite İdari Personeli Tayin SorunuSds ne kadar olduİptal davası acmak isteyenler burayaBelediye de mimar

Sözlük

çay simit 2 istanbul 1 kanunla muhabbet 2 Bugün olanlar 1 sinir bozucu insan 2 yol 1 komşum bir paranoyak mı 1 yozgat 30 puslu.a.y.n.a 2 Kadın editörlerin erkek editörlerden daha objektif olması 13

Son Haberler

Afyonkarahisar'da ATV faciası, iki kardeş yaşamını yitirdiOtomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı"e-Rapor Doğrulama"da olmayan raporlar kabul edilebilir mi?SPK'den 14 kişiye geçici işlem yasağıMuhtarlar, Valiye gitti: Akbelen'deki direnişi şikayet etti

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.