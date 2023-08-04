Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 22:22
Sağlık mazereti raporu

Arkadaşlar selam annemin hastalığı için rapor çıkartıp devam eden süreçte sağlık mazereti tayini yapmak istiyorum. Çıkartılması gereken rapor yüzde(%) bildirir sağlık kurulu engelli raporu mu ? Yoksa durum bildirir (3 hekim sağlık kurulu) raporu mu ? Bir de nelere dikkat etmem gerekiyor raporda ne yazmalı . Net bir bilgiye ulaşamadım . Cevaplarınız çok kıymetli olacak benim için.

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