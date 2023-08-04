İmza toplamak

Merhaba dostlar. Bir hastanede baska bir hastaneden gelen teknikrle ilgili surekli sorun yasanmakta. Tekniker asla gorevlendirmesinin iptalini istemiyor lakin surekli sorun cikarip herkesten sikayetci oluyor. Birimde surekli ebe,hemsire degisiyor kimse bu insanla calismak istemiyor. Size sorum şu, gorevlendirmesinin iptali icin toplu dilekce versek veya dilekce ile imza toplasak bi ise yarar mi? Yonetmelikte boyle bisey var mi?

Merhaba dostlar. Bir hastanede baska bir hastaneden gelen teknikrle ilgili surekli sorun yasanmakta. Tekniker asla gorevlendirmesinin iptalini istemiyor lakin surekli sorun cikarip herkesten sikayetci oluyor. Birimde surekli ebe,hemsire degisiyor kimse bu insanla calismak istemiyor. Size sorum şu, gorevlendirmesinin iptali icin toplu dilekce versek veya dilekce ile imza toplasak bi ise yarar mi? Yonetmelikte boyle bisey var mi?