Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 22:31
İmza toplamak
Merhaba dostlar. Bir hastanede baska bir hastaneden gelen teknikrle ilgili surekli sorun yasanmakta. Tekniker asla gorevlendirmesinin iptalini istemiyor lakin surekli sorun cikarip herkesten sikayetci oluyor. Birimde surekli ebe,hemsire degisiyor kimse bu insanla calismak istemiyor. Size sorum şu, gorevlendirmesinin iptali icin toplu dilekce versek veya dilekce ile imza toplasak bi ise yarar mi? Yonetmelikte boyle bisey var mi?

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