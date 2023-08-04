Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ağustos 2023 22:40
Urfa ev arkadaşı
Arkadaşlar batıdan Urfa ya tayin oldum lojmani bekliyorum ev şuan tutmadim 1 hafta kadar misafir edebilecek bekar arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

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