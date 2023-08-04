Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


04 Ağustos 2023 22:59
İstanbul'dan Ankara'ya tayini çıkanlar (ortak nakliye)
Arkadaşlar İstanbul dan Ankara ya tayini çıkan varsa ortak nakliye konusunda görüşebiliriz. 30 bin fiyat çekiyor nakliyeciler. Uyguna gelir.

Farkyapmaz
Aday Memur
04 Ağustos 2023 23:14

Ben varım hocam. Küçükçekmece

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