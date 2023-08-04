İller arası tayin çıkıp gitmemek

İller arası tayin isteyip gitmeyen var mı ? Tayin çıktı çkys düştü ama gitmeme durumum var,öyle bir şey olursa ayrıca bir dilekçe vs yazılıyor mu bir süredir var mı bunun da

İller arası tayin isteyip gitmeyen var mı ? Tayin çıktı çkys düştü ama gitmeme durumum var,öyle bir şey olursa ayrıca bir dilekçe vs yazılıyor mu bir süredir var mı bunun da