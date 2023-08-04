Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


04 Ağustos 2023 23:30
İller arası tayin çıkıp gitmemek
İller arası tayin isteyip gitmeyen var mı ? Tayin çıktı çkys düştü ama gitmeme durumum var,öyle bir şey olursa ayrıca bir dilekçe vs yazılıyor mu bir süredir var mı bunun da

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