Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


04 Ağustos 2023 23:59
Mehil izni

Polis memuruyum , eşim asker olduğu için eş durumundan dilekçe yazıp atama gördüm. Önce katilis yapsam sonra mehil iznimi kullansam olur mu? Çünkü nerde çalışacağımı bilmiyorum ev tutamiyorum. Atandigim bölgeyi arıyorum ama telefonu açan yok . Kesin bilgisi olan var mı?

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