Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


05 Ağustos 2023 00:02
Yedek Subay Yardım

İyi günler, sevk belgemde eğitim ve kuvvetim hava kuvvetleri ama sınıfım topçu. Topçu da kara kuvvetleri oluyor. Ben hangisinden kuraya tabiyim acaba?


kvfox
Şef
05 Ağustos 2023 01:06
Topçu sınıfının sadece kara kuvvetlerinde olduğunu mu sanıyorsun? Askere gitmeden bu gizli bilgiyi kimden aldın merak ediyorum
Toplam 1 mesaj

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