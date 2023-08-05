Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


05 Ağustos 2023 00:57
Sözleşmeliden kadroya geçenler için kuruluşlar arası geçiş

Memuriyette 3 yılımı doldurdum. Sözleşmeliden kadroya geçtim. Aynı bakanlıkta farklı bir kuruluşa geçebilir miyim ? Bu şekilde geçiş yapan var mı ?

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