Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


05 Ağustos 2023 01:28
10.900 işçi alımı

Cümleten s.a 10.900 işçi alımında bekleyen varmı 3ay oldu ses yok bizimkinden varmı böyle bekleyenler Kocaeli geneli özellikle bilgi lütfen

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